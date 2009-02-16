Нарисовать план поселка

Необходимо нарисовать красивый план поселка, схема прилагается

Пока не определились просто рисунок или интерактивный, так что предложения можно по 2-м рисункам.

Дополнение:

есть 2-а варианта, выберем один.

1) HTML с всплывающими блоками подсказками при наведении мышки (хотелось бы потом поменять в Html-е эти подсказки)

2) или рисунок при наведении на участок появляется модуль с информацией, которую мы бы смогли менять сами.

не силен в этих терминах, поэтому если написал что-то не так спросите.

Примерно такой план как в файле, чтобы красивы был