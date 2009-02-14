Нужен векторный рисунок

$3
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Нужен векторный рисунок - эмблема супермена (для последующего перенесения на майку)

сроки - 1 день

3 wmz

портфолио и отзывы приветствуются))

icq 477-901-696

15 лет назад
Summergirl
Елена 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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