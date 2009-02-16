Красивая карта для комп. игры

Для компьютерной игры требуется нарисовать красивую статичную карту мира. Подробное ТЗ смотрите в аттаче, выбранным кандидатам вышлю детальные описания мира и зон.

Бюджет $1500, обсуждаемо. Оплата налом в Москве или переводом. Предоплата только при наличии крутого портфолио по арту к компьютерным играм. Возможна оплата по этапам. Авторский договор с передачей всех имущественных прав.

Просьба давать ссылки на работы по нужной теме, а не портфолио целиком.