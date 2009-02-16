Перерисовка несложных векторных рисунков

Для сайта, посвященного женщинам и всему, что интересно нашим прекрасным дамам необходимо нарисовать ручками несколько иллюстраций. В каждый из разделов сайта будет помещена такая картинка, которая так или иначе ассоциируется с данным разделом. Список разделов: ...