Перерисовка несложных векторных рисунков

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки415 просмотров
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Перерисовка несложных векторных рисунков с целью улучшения DPI для печати на футболках. Порядка 30ти рисунков. Срочно. Жду предложений. Киев. Оплата наличными, возможна предоплата. Жду предложений.

15 лет назад
babayota
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$10
2 дня
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