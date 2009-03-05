Нарисовать разновидность архангела

Требуется художник для браузерной он лайн игры.
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Есть небольшое и не очень качественное изображение мужика с крыльями... Нужно нарисовать в фотошопе или кореле нечто на него очень похожее (хорошего качества с деталями ) ... материал прилагается...
кто возьмется и почем?
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