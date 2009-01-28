Выведение сайта в ТОП-5 Яндекс

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http://www.haemorrois.ru/

нужно вывести в топ-5 яндекс по сочетаниям

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15 лет назад
trufalgar
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад