Составление текстов ссылок

Требуется составлять текстовые ссылки для Sape.

Тематики - разные, объем работы тоже разный бывает.

Требования к ссылочным баннерам: разнообразие, учет падежей-чисел-родов - т.е. грамматики, отсутствие орфографических ошибок, читаемость. Разнообразие предполагает, что в рамках одного ключевого слова ссылки должны быть разными - т.е. без дополнительных слов внутри тега, со словом до ключевого запроса и после него, со склонением по родам, числам, падежам. В баннерах внутри тега должны присутствовать ключевые слова - игрушки, куклы и т.п. в зависимости от бренда (см. яндекс директ).

При составлении ссылок допускается использование шаблонов (на ваше усмотрение), главное, чтобы в итоге повторяющихся ссылок не было (и в целом, и внутри тега).

Цена - 2 рубля за ссылку.