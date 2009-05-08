Поднтия тИЦ с10 до 50

Спасибо за работу. Результат порадовал. Все было сделано четко.Я искренне могу вам сказать, хоть и бюджет низкий, НО! Если вы думаете, выбирать его исполнителем или нет, соглашайтесь без промедлений, поскольку он альтруист и заинтересован в длительных партнерских отношениях... Я не первый день в этом сервисе, посему, как исполнителя - Рекомендую...