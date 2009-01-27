Продвинуть и прорекламировать сайт курсов

Есть свежесделанный сайт факультета допобразования одного самарского вуза. Факультет организовывает курсы иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский, испанский). Требуется прорекламировать (грамотно составить обявления) его в контекстной рекламе в Яндексе, Гугле и еще где нибудь. Плюс потом SEO.

P.S. Предложения в стиле "пишите - договоримся" не читаю. Предпочтение адекватным людям, которые обоснованно изложат в личку свою цену, что они за эти деньги сделают, стоимость всей работы и каждого этапа.

За копейку давится не буду, но и кидать деньги в пустоту не собираюсь. Спасибо за понимание.

ася: 464622867