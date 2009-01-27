Поднять ТИЦ

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок160 просмотров
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Есть домен третьего уровня тиц/PR - 10/3. В индексе 2000 страниц. Показатели уже больше года.

Нужно поднять ТИЦ до 100-150 белыми методами без сапы.

Оплата по факту через 2-3 Апа. Возможно предоплата.

Желательно наличие в портфолио аналогичных работ.

ПС. Прогон по каталогам не предлагать

15 лет назад
freaz
36 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vseprodam
Виктор 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$150
30 дней
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