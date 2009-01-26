PR для веб-студии на постоянной основе

Требуется продвижение в интернете и оффлайне (очень желателен человек из Москвы).

Не предлагать оптимизацию, рассылку спама и посты на форумах - нужна реальная концепция и постоянная работа.

Что нужно делать, с минимальным вложением денег: пресс-релизы, участие в конференциях, работа на форумах, связь с журналистами и написание статей и обзоров, ведение блога, разработка и ведение партнерских программ.