Оптимизация под поисковики

Добрый день.Мой сайт bezpredela.net полгода назад вылетел из яндекса из за множества анкоров.На данный момент на яндекс наложен фильтр. Второе:Буквально месяц назад стал выделываться гугль то пропадает главная,то возвразается,не понимаю с чем это связано.Нужно во всем ...