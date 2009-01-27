Консультация СЕО

Есть у меня сайт фильмы онлайн им занимается мой друг сеошник. Так вот была посещалка 450 мы купили 227 ссылок на сапе для быстрой индексации но вдруг после того как я изменил все новости. С яндекса стало переходить по 20 человек но сайт в индексе... Скажите когда будет все окей тоесть восстановиться число поесетителей и из-за чего это точно.

Пишите ответы здесь я выберу, лучший ответ)