Продвижение сайта от брэнда

Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо поднять вверх сайт в поисковиках: google, ya, желательно, хотелось бы его видеть в первой пятерке.

Направление:

Своя продукция: картриджи, тонеры - все для печати.

Ваши предложения: Цена\Сроки.

Возможна любая форма оплаты.

15 лет назад
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$25
3 дня
Ответственно отнесся... сделал все за сутки.
спасибо, будем еще сотрудничать, очень хороший заказчик
  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта в поисковиках

    $250

    Меня в основном интересует яндекс. запросы: рамки номера рамки под номера номерные рамки рамки номерного знака авторамки Пишите сразу подробно стоимость услуг, что, как и когда я должен платить.

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • PR для веб-студии на постоянной основе

    $1000

    Требуется продвижение в интернете и оффлайне (очень желателен человек из Москвы). Не предлагать оптимизацию, рассылку спама и посты на форумах - нужна реальная концепция и постоянная работа. Что нужно делать, с минимальным вложением денег: пресс-релизы, участие в ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение форума на phpBB в Яндексе

    Форум автолюбителей club.lr.ru Необходимо продвижение в пятерку выдачи Яндекса по запросам "форум Land Rover", "клуб Land Rover", "запчасти Land Rover" и в десятку по запросу "Land Rover" Подробнее: Анализ проекта с точки зрения SEO, определение ошибок. Разработка комплекса мер и ...

    PHP
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привлечение целевой аудитории

    Нужны целевые посетители на сайт http://autotrade.co.ua/ CAP и почтовики не предлагать Очень ВАЖНО Указуйте стоимость Посещаемость не важная главное чтобы люди были заинтересованные в размещенных объявлений

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация под поисковики

    Всем привет! Нужна оптимизация сайта под поисковые системы Яндекс, Гугл. Сайт www.imac2005.com.ua Ключевые слова: 1. ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 2. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Охват аудитории - Украина. Свои предложения сбрасывайте на мыло или в аську. [email protected] icq 266 420 080

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь в выводе сайта bezpredela.net из бана

    $250

    Добрый день.Мой сайт bezpredela.net полгода назад вылетел из яндекса из за множества анкоров.На данный момент на яндекс наложен фильтр. Второе:Буквально месяц назад стал выделываться гугль то пропадает главная,то возвразается,не понимаю с чем это связано.Нужно во всем ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад