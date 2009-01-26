Зарегистрировать сайт в каталогах нужных мне

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок288 просмотров
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Просто прогонка по каталогам не пойдет.

Тут нужна скурпулезная ручная работа.

вот из этого списка http://top.mail.ru/Rating/Industry-Ferrous/Today/Hosts/1.html

вы мне 200 регистраций - я вам 1000 рублей.

15 лет назад
screamhome
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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