Поднять тИЦ

Отличный фрилансер. Поднял сайт фактически с нуля. Одними каталогами поднял тиц и пр. Что шикарно, что потом не придется платить за подержание результата. А главное человек отлично разбирается в seo и всегда может помочь советом. Спасибо Алексу. Всем советую.