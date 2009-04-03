Поднять тИЦ

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок297 просмотров
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Нужно на етом сайте http://www.oknakiev.net/ поднять ТИц ! Кому интересно пишыте в аську ICQ: 365804487

15 лет назад
worders
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
60 дней
Отличный фрилансер. Поднял сайт фактически с нуля. Одними каталогами поднял тиц и пр. Что шикарно, что потом не придется платить за подержание результата. А главное человек отлично разбирается в seo и всегда может помочь советом. Спасибо Алексу. Всем советую.
С таким заказчиком приятно работать, четко обозначил цели и конечно в кратчайшие сроки получил результат. Рекомендую!