Продвижение блога

Суть такая. Есть проект, который пока достаточно слабо развит, на котором требуется значительно повысить посещаемость и показатели тИЦ и ПР.

Я предлагаю совместную работу над данным проектом человеку, разбирающемуся в тонкоcтях раскрутки сайта за оплату в 30% от последующей прибыли проекта, т.к. прибыльность будет в значительно степени зависеть от сео – специалиста. Я хочу, чтобы человек был также заинтересован в дальнейшем успешном развитии проекта, а не в кратковременном эффекте.

По моим оценкам, прибыльность проекта должна в будущем составить 300 - 700 долларов в месяц, при посещаемости от 300 до 1000 уников в сутки (трафик тематический, тематика - форекс) От сео – специалиста в последующем будет требоваться только поддержка посещаемости на должном уровне.

Также, обязательным условием сотрудничества является наличие icq и регулярный выход (минимум раз в день) на связь.

При успешном сотрудничестве в будущем возможны дополнительные варианты взаимовыгодной работы.

Выслушаю любые предложения.