Внести сайт в 30-40 поисковиков/каталогов

Есть свежесделанный сайт факультета допобразования одного самарского вуза. Факультет организовывает курсы иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский, испанский). Требуется прорекламировать (грамотно составить обявления) его в контекстной рекламе в Яндексе, Гугле и еще где нибудь. Плюс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: www.aspru.com
Надо его внести во все основные поисковики и каталоги Сети, как российские, так и зарубежные.
Можно с использованием роботов, можно вручную - главное, чтобы в итоге это было сделано аккуратно и тщательно, а не в суматохе и не через ж.
Тематика сайта должна быть ясна из материалов, на нем размещенных.
Если какой-то информации не будет хватать - спрашивайте.
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В заявках указывайте сумму за работу, без суммы рассматривать заявки не хочу.
Оплата 100% по завершении работ.
Способ оплаты - банковским платежом [по России].
(Потому что я сейчас в путешествии и не могу здесь покупать Webmoney или Яндекс.Деньги.)
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