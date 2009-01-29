Внести сайт в 30-40 поисковиков/каталогов

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок301 просмотр
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Сайт: www.aspru.com

Надо его внести во все основные поисковики и каталоги Сети, как российские, так и зарубежные.

Можно с использованием роботов, можно вручную - главное, чтобы в итоге это было сделано аккуратно и тщательно, а не в суматохе и не через ж.

Тематика сайта должна быть ясна из материалов, на нем размещенных.

Если какой-то информации не будет хватать - спрашивайте.

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В заявках указывайте сумму за работу, без суммы рассматривать заявки не хочу.

Оплата 100% по завершении работ.

Способ оплаты - банковским платежом [по России].

(Потому что я сейчас в путешествии и не могу здесь покупать Webmoney или Яндекс.Деньги.)

15 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Оговорили сумму, после чего Гульназ справилась с работой конструктивно, оперативно и без замечаний. Рекомендую.
Приятно было работать. Человек понимает чего хочет и конкрено ставит задачи. Выплаты за работы производит вовремя и в том варианте в котором удобно исполнителю. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
1259304
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$8
1 день
Все ок - оперативно и без замечаний. Пришло порядка 1000 писем.
С человеком отлично работать.Оплата поступила как и договаривались. Рекомендую всем как надежного работодателя.
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