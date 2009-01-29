Внести сайт в 30-40 поисковиков/каталогов

Сайт: www.aspru.com

Надо его внести во все основные поисковики и каталоги Сети, как российские, так и зарубежные.

Можно с использованием роботов, можно вручную - главное, чтобы в итоге это было сделано аккуратно и тщательно, а не в суматохе и не через ж.

Тематика сайта должна быть ясна из материалов, на нем размещенных.

Если какой-то информации не будет хватать - спрашивайте.

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В заявках указывайте сумму за работу, без суммы рассматривать заявки не хочу.

Оплата 100% по завершении работ.

Способ оплаты - банковским платежом [по России].

(Потому что я сейчас в путешествии и не могу здесь покупать Webmoney или Яндекс.Деньги.)