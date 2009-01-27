Maikel

Maikel Myndreskoy Maikel

 
37 летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Дизайн на тему видео

    $30

    Хотел бы увидеть примери работ только по теме видео (видео портал),не каких других примеров по другой тематики. Жду ваших предложений! Пишите тут!

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно написать приветствие для сайта

    Здраствуите! Надо написать привествие,(должно быть красивое,и для людей)в нем используем ключевики.. тоесть.. вот ключевики 10, и надо написать 10 предложений классные фильмы,софт windows,рс игры,скачать,архив музыки,скачать фильм vip file,варез скачать,программы дизайна интерьера,torrent игры,фильмы бесплатно торрент слова из ключей не обязательно должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поднтия тИЦ с10 до 50

    $50

    Нужно поднять тИЦ варезного портала http://www.raslabsia.ru/ Сейчас тИц 10, нужно поднять до 50. Бюджет маленький, оплата по факту выполнения. Кто не согласен с условиями прошу предложения не оставлять. Предложения росмотрю здесь. Жду вашых придложении... Спам исключен! Для ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен движок торрент трекера

    Я уверен что тут есть люди у которых наверника найдеться уже готовый хороший движок полноценного торрент трекера. Интересуют полные подробности, параметры, опции движка. Поддержка по установки самого скрипта на сервер и настройка. Нужна консультация в ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Раскрутка и оптимизация сайта

    Нужна розкрутка и оптимизация саита,Поисковая оптимизация сайтов,необизательо попасть в топ,но желательно! Нужно поднять посишчялку от 3000-5000 человек в день Хотел Бы узнать сколько это мне будет стоить мой сайт www.raslabsia.ru

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание для эротических фотосетов

    $1

    Здравствуйте!мне надо что вы придумали описание для еротических фотосетов даю 1$ за 6 коротких описании,если вы согласны отпишыте,робота на каждый день по 6 коротких описании

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
firmont
Данис 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен движок торрент трекера
Хороший заказчик, указал всё чётка что ему нужно, и после не было не каких разногласий - Рекомендую !
Все сделано на отлично и в срок.Работа сделана как надо, все сделано быстро и качественно, огромное спасибо. Рекомендую.
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maxsite
Максим 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Нужно написать приветствие для сайта
Очень хороший заказчик! советую!
Заказал у ТС приветсвие (коопирайт) по ключевым словам, очень довольен результатом! Текст удобочитаемый, все пожелания к изложению материалом учтены, все анкоры грамотно расставлены и являются логическим содержанием текстов, орфографических и пунктационных ошибок нет. Статья полностью соответствует ТЗ, даже придраться к чему-то сложно! Большое спасибо!
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