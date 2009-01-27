- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Хотел бы увидеть примери работ только по теме видео (видео портал),не каких других примеров по другой тематики. Жду ваших предложений! Пишите тут!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здраствуите! Надо написать привествие,(должно быть красивое,и для людей)в нем используем ключевики.. тоесть.. вот ключевики 10, и надо написать 10 предложений классные фильмы,софт windows,рс игры,скачать,архив музыки,скачать фильм vip file,варез скачать,программы дизайна интерьера,torrent игры,фильмы бесплатно торрент слова из ключей не обязательно должны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо провести аудит сайта raslabsia.ru на предмет оптимизированности и индексации всеми основными поисковиками и дать реккомендации по устранению недостатков.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно поднять тИЦ варезного портала http://www.raslabsia.ru/ Сейчас тИц 10, нужно поднять до 50. Бюджет маленький, оплата по факту выполнения. Кто не согласен с условиями прошу предложения не оставлять. Предложения росмотрю здесь. Жду вашых придложении... Спам исключен! Для ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Я уверен что тут есть люди у которых наверника найдеться уже готовый хороший движок полноценного торрент трекера. Интересуют полные подробности, параметры, опции движка. Поддержка по установки самого скрипта на сервер и настройка. Нужна консультация в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна розкрутка и оптимизация саита,Поисковая оптимизация сайтов,необизательо попасть в топ,но желательно! Нужно поднять посишчялку от 3000-5000 человек в день Хотел Бы узнать сколько это мне будет стоить мой сайт www.raslabsia.ruПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1
Здравствуйте!мне надо что вы придумали описание для еротических фотосетов даю 1$ за 6 коротких описании,если вы согласны отпишыте,робота на каждый день по 6 коротких описанииКопирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад