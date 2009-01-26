Описание для эротических фотосетов

Нужны 9 статей по темам: радиосвязь, gps-навигация и эхолоты (по 3 статьи на каждую тему). -качественный рерайт -интересные и технически грамотные -в среднем 5000 знаков каждая -2-4 картинки на статью ps исходный материал по темам ищете сами В личку не писать! ...