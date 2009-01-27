Рерайт.

КопирайтингЗавершен13 заявок295 просмотров
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Здравствуйте, коллеги фрилансеры. Нужна помощь в рерайте. Объем не большой: исходный текст около 9 тыс. знаков, получиться должно не более 6 тыс. знаков. Оставляйте, пожалуйста, свои предложения по цене. Сроки - завтра к вечеру. Убедительная просьба не писать в аську и на почту. Оставляйте предложения только здесь.

Спасибо.

15 лет назад
galyris
Галина 
39 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
Lyvimir
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Мирослава очень ответственно подошла к работе. Выполнила качественный рерайт. Соблюдены сроки и мои пожелания. Большое спасибо!
Галина прекрасный заказчик! Полная своевременная оплата, четкое ТЗ и приятное общение. Что ещё желать исполнителю? Спасибо Вам, Галина. Буду рада продолжить сотрудничество.
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