Здравствуйте, коллеги фрилансеры. Нужна помощь в рерайте. Объем не большой: исходный текст около 9 тыс. знаков, получиться должно не более 6 тыс. знаков. Оставляйте, пожалуйста, свои предложения по цене. Сроки - завтра к вечеру. Убедительная просьба не писать в аську и на почту. Оставляйте предложения только здесь.

Спасибо.