Нужно несколько статей по тематике VIP авто услуг

КопирайтингЗавершен51 заявка556 просмотров
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Добрый день,

нужно написать несколько статей (4-5) описывающих некоторые транспортные услуги.

Более подробное описание услуг а также дополнительные детали передам выбранному исполнителю.

Дайте знать о ваших ценовых предложениях и также ссылки на примеры ваших работ.

прекрасного дня !

15 лет назад
George_27
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
auto706
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, приятна в общении, без особых обьяснений создала шедевр. Быстро, качественно. Ирина, спасибо вам.
Жорж - прекрасный работодатель. Корректно ответил на возникшие вопросы, четко поставил задачу, моментально оплатил выполненную работу. Было очень комфортно работать и приятно общаться. Спасибо за интересный проект.
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