Статья о WebMoney

$10
КопирайтингЗавершен20 заявок480 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые коллеги-фрилансеры!

Возникла необходимость в написании статьи о всем известной платежной системе WebMoney.

Статья будет использована в продвижении сайта обменного пункта Вебмани, и логично хотелось бы чтоб она была о вводе/выводе вебмани на УКРАИНЕ.

Требования:

1. Язык - Украинский;

2. 2000-3000 символов не считая пробелов;

3. Полностью уникальный текст (проверять буду несколькими способами);

4. "Заточить" под 2-3 основных ключевика с сайта http://wmukraine.com.ua (акцент на обмене по всей Украине, и упомянуть отдельно о Луцке)

5. Приветствуеться креативность (не обязательное требование).

Пример статьи внизу, но не следует ей подражать, ибо мало чем она мне нравиться.

P.S. Хотелось бы чтоб написанием статьи занялся человек знающий систему WebMoney Transfer.

15 лет назад
venom-1
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Serafimov_dim
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Катя сразу поняла суть задачи и прекрасно с ней справилась, за что и получает от меня 10 балов! Спасибо!
Работала с этим человеком. Сотрудничеством довольна. Рекомендую, как честного работодателя.
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