Написать статью "Советы по расширению рынка сбыта"

$50
КопирайтингЗавершен28 заявок390 просмотров
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Требуется написать статью "Советы по расширению рынка сбыта" Статья должна быть уникальной. Около 3 тыс знаков и содержать практические советы. Желательно личный опыт с примерами.

От вас сроки и цены. Оставляйте свои предложения здесь. Личные сообщения игнорируются.

15 лет назад
Numedia
63 годаИрландия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
zebras
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Светлана отлично справилась с заданием. Получилось именно то, что мне хотелось - грамотный и легко читаемый текст. Спасибо за работу. По мере надобности буду ещё обращаться к ней.
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