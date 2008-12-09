Numedia

Numedia Numedia Numedia

 
63 годаИрландия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение украинского туристического агентства

    Нужно привлечь посетителей на сайт украинского туристического агентства. Продвижение по ключевикам Арбатская стрелка и Трускавец. Целевая аудитория - жители Украины От вас примерный план работ, предполагаемые результаты и цены. Интересует отпимальное соотношение цены и качества. В личку ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать статью "Советы по расширению рынка сбыта"

    $50

    Требуется написать статью "Советы по расширению рынка сбыта" Статья должна быть уникальной. Около 3 тыс знаков и содержать практические советы. Желательно личный опыт с примерами. От вас сроки и цены. Оставляйте свои предложения здесь. Личные сообщения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно создать несколько Flash игр

    $1000

    Необходимо создать несколько интеллектуальных Flash игр. Игра должно быть короткой, простой и переводимой на разные языки (англ., рус., укр., возможно нем. и фр.) Что-то типа этого http://www.sheppardsoftware.com/braingames/memory3/memory3.htm

    Flash
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад