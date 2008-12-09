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- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
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Требуется написать статью "Советы по расширению рынка сбыта" Статья должна быть уникальной. Около 3 тыс знаков и содержать практические советы. Желательно личный опыт с примерами. От вас сроки и цены. Оставляйте свои предложения здесь. Личные сообщения ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Необходимо создать несколько интеллектуальных Flash игр. Игра должно быть короткой, простой и переводимой на разные языки (англ., рус., укр., возможно нем. и фр.) Что-то типа этого http://www.sheppardsoftware.com/braingames/memory3/memory3.htmРазработка игр1 исполнительЗавершен15 лет назад