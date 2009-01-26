Мне 34 года. Имею высшее медицинское образование. Работаю специалистом по методам расширения рынка сбыта среди VIP-клиентов. В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Решила не прекращать трудовую деятельность. Для удаленной работы могу писать копирайт, рерайт, постинг. Темы особого значения не имеют ( ну разве что кроме узко специализированных по web-программированию. Помимо офисных программ могу работать в Corel, Photoshop, Pinnacle.
В личных качествах хочу отметить грамотность, порядочность, аккуратность, пунктуальность, креативность и дипломатичность.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Вся работа сделана на очень профессиональном уровне, все быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Иваном. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Все быстро, четко, без лишних слов.
$11
10 баллов
15 лет назад
Светлана весьма хорошо пишет, точные сроки и хорошие интересные статьи, буду продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
С Дмитрием очень легко работать. Четкое задание, своевременная оплата, приятен в общении.
$10
10 баллов
15 лет назад
Светлана отлично справилась с заданием. Получилось именно то, что мне хотелось - грамотный и легко читаемый текст. Спасибо за работу. По мере надобности буду ещё обращаться к ней.
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга