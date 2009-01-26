Мне 34 года. Имею высшее медицинское образование. Работаю специалистом по методам расширения рынка сбыта среди VIP-клиентов. В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Решила не прекращать трудовую деятельность. Для удаленной работы могу писать копирайт, рерайт, постинг. Темы особого значения не имеют ( ну разве что кроме узко специализированных по web-программированию. Помимо офисных программ могу работать в Corel, Photoshop, Pinnacle.

В личных качествах хочу отметить грамотность, порядочность, аккуратность, пунктуальность, креативность и дипломатичность.