zebras

Светлана zebras

 
47 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Мне 34 года. Имею высшее медицинское образование. Работаю специалистом по методам расширения рынка сбыта среди VIP-клиентов. В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Решила не прекращать трудовую деятельность. Для удаленной работы могу писать копирайт, рерайт, постинг. Темы особого значения не имеют ( ну разве что кроме узко специализированных по web-программированию. Помимо офисных программ могу работать в Corel, Photoshop, Pinnacle.

В личных качествах хочу отметить грамотность, порядочность, аккуратность, пунктуальность, креативность и дипломатичность.

Photoshop
Отзывы заказчиков
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Создание проекта для Allusubmitter
Вся работа сделана на очень профессиональном уровне, все быстро и качественно.
Очень понравилось работать с Иваном. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Все быстро, четко, без лишних слов.
Ответный отзыв
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$11
10 баллов
15 лет назад
Нужно написать статьи
Светлана весьма хорошо пишет, точные сроки и хорошие интересные статьи, буду продолжать сотрудничество
С Дмитрием очень легко работать. Четкое задание, своевременная оплата, приятен в общении.
Ответный отзыв
Numedia
63 годаИрландия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Написать статью "Советы по расширению рынка сбыта"
Светлана отлично справилась с заданием. Получилось именно то, что мне хотелось - грамотный и легко читаемый текст. Спасибо за работу. По мере надобности буду ещё обращаться к ней.
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга