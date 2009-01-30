Нужно написать статьи

КопирайтингЗавершен70 заявок818 просмотров
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Нужно несколько статей по детской тематики (игрушки, товары)

15 лет назад
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
zebras
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$11
1 день
Светлана весьма хорошо пишет, точные сроки и хорошие интересные статьи, буду продолжать сотрудничество
С Дмитрием очень легко работать. Четкое задание, своевременная оплата, приятен в общении.
Shine85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
Сотрудничаю со Светланой уже давно, она написала для меня много интересных статей и описаний, весьма доволен качеством работы и буду продолжать дальнейшее сотрудничество.
Дмитрий - отличный заказчик, адекватный и понимающий человек. Четкое ТЗ, никаких проблем с оплатой, всегда на связи. Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем =)
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