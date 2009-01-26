Нужен копирайт 6000 символов

Здравствуйте!

Требуеться Seo-копирайт 3 текстов по 2000. Оплата 2$ за 1к. Копирайтеры, не знающие что такое SEO- копирайт - не беспокойте. Текста нужны грамотные, уникальные и читабельные. Проверка будет по следующим требованиям:

1. формат - doc, шрифт - vaerdana 11 пт.

2. заголовок текста - ключевое слово по которому и пешется весь текст

3. в тексте должно встречаться минимум 3 повторения ключевого слова строго в том падеже, в котором оно указано изначально

4. нужно чтобы все 3 ключевых слова встречались в тексте максимально близко друг к другу, т.е. в пределах 2х-3х предложений.

5. желательно разбавлять текста другими ключевиками из wordstat.yandex.ru

6. все ключевые слова, включая те что брались из вордстата, должны быть выделены

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