Нужен копирайт 6000 символов

$18
КопирайтингЗакрыт12 заявок462 просмотра
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Здравствуйте!

Требуеться Seo-копирайт 3 текстов по 2000. Оплата 2$ за 1к. Копирайтеры, не знающие что такое SEO- копирайт - не беспокойте. Текста нужны грамотные, уникальные и читабельные. Проверка будет по следующим требованиям:

1. формат - doc, шрифт - vaerdana 11 пт.

2. заголовок текста - ключевое слово по которому и пешется весь текст

3. в тексте должно встречаться минимум 3 повторения ключевого слова строго в том падеже, в котором оно указано изначально

4. нужно чтобы все 3 ключевых слова встречались в тексте максимально близко друг к другу, т.е. в пределах 2х-3х предложений.

5. желательно разбавлять текста другими ключевиками из wordstat.yandex.ru

6. все ключевые слова, включая те что брались из вордстата, должны быть выделены

Кому интересно, в течении 20 минут стучите в аську: 493968389

15 лет назад
abramovaelena3
Елена 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
pepperony
Andrey 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$2
1 день
Как и довговаривались, написал три текста по 2000 знаков - в общей сложности 6000 знаков. Выслал их Елене Абрамовой, после чего от Елены Абрамовой ни слуху ни духу. Хотя в аське она появляется - но на сообщения не отвечает, отмалчивается. Естественно, никакой оплаты за проделанную работу (а нужно было сделать срочно) не получил. Даю на всякий случай ее координаты, чтоб другие не попадались на крючок. Эмейл: [email protected], аська 493968389.
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