Требуется придумать название домена

$50
КопирайтингЗавершен32 заявки1348 просмотров
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#1$

Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д.

Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru

Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются.

К определенному типу подарков привязывать не нужно, поскольку они будут разнообразные.

Можно использовать как русскую трансрипцию, так и английские слова.

15 лет назад
dimpro
Media 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-5)
Победитель конкурса
MagNetta
Нэтт 
NaN летГермания
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
Ну я тоже отмечусь. Мне точно также не заплатили. Сначала попросили недельную отсрочку, потом просто забыли, потом заболели... Неприятно.
Заявки фрилансеров
MagNetta
Нэтт 
NaN летГермания
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
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