# 1 — $

Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д.

Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru

Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются.

К определенному типу подарков привязывать не нужно, поскольку они будут разнообразные.

Можно использовать как русскую трансрипцию, так и английские слова.