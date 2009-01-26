Объем - 1000 знаков. Оставляйте свои предложения здесь.
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Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д.
Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru
Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются.
К определенному типу подарков привязывать не нужно, поскольку они будут разнообразные.
Можно использовать как русскую трансрипцию, так и английские слова.
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