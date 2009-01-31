# 1 — $

Необходимо придумать пару опросов с 5-6 вариантами ответов для сайта http://gadgetclub.su/

Опросы должны быть по тематике сайта. Это условие не строгое, креатив в вопросе и ответах приветствуется.

Победителем будет назван человек, придумавший пару наиболее интересных, цепляющих опросов и ответов к ним.

Ваши варианты выкладывайте здесь, либо в ЛС.

ps: все опросы и ответы будут проверены на уникальность, не нужно присылать мне копии опросов с других сайтов!

Оплата: 10wmz + отзыв.

Удачи!