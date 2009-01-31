Придумать пару опросов с 5-6 вариантами ответов

$10
КопирайтингЗавершен13 заявок986 просмотров
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#1$

Необходимо придумать пару опросов с 5-6 вариантами ответов для сайта http://gadgetclub.su/

Опросы должны быть по тематике сайта. Это условие не строгое, креатив в вопросе и ответах приветствуется.

Победителем будет назван человек, придумавший пару наиболее интересных, цепляющих опросов и ответов к ним.

Ваши варианты выкладывайте здесь, либо в ЛС.

ps: все опросы и ответы будут проверены на уникальность, не нужно присылать мне копии опросов с других сайтов!

Оплата: 10wmz + отзыв.

Удачи!

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
Впервые работал с фрилансером Викторией, задание интересное и выполнено быстро. Спасибо за участие :)
Приятный заказчик, развивающий интересную для меня тематику - гаджеты :) После участия в конкурсе на создание опросов, буду готовить материал с обзорами новинок. Радует знакомство и столь скорое дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
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