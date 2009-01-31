Объем - 1000 знаков. Оставляйте свои предложения здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать пару опросов с 5-6 вариантами ответов для сайта http://gadgetclub.su/
Опросы должны быть по тематике сайта. Это условие не строгое, креатив в вопросе и ответах приветствуется.
Победителем будет назван человек, придумавший пару наиболее интересных, цепляющих опросов и ответов к ним.
Ваши варианты выкладывайте здесь, либо в ЛС.
ps: все опросы и ответы будут проверены на уникальность, не нужно присылать мне копии опросов с других сайтов!
Оплата: 10wmz + отзыв.
Удачи!
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