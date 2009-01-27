Приватный проект для Коротовских Евгений

КопирайтингЗавершен1 заявка248 просмотров
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Здравствуйте, Евгений!

Еще раз нуждаюсь в Ваших услугах ;)

ТЗ выслала на почту.

15 лет назад
PrettyFly
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа сделана на высшем уровне. Впрочем, как и всегда ;) Очень рекомендую!
Отличный работодатель! Всем рекомендую!!!
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