Приватный проект для Коротовских Евгений

Нужно сделать рерайт по автомобильной тематике. Обязательное требование: уникальность статей, информационная ценность - в конце концов делается для людей. Требования к исполнителю - нужно действительно разбираться в автомобилях. Все предложения оставляйте тут. В приват писать не надо.