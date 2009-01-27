Продвижение сайта, повышение ТИЦ сайта

Нужна розкрутка и оптимизация саита,Поисковая оптимизация сайтов,необизательо попасть в топ,но желательно! Нужно поднять посишчялку от 3000-5000 человек в день Хотел Бы узнать сколько это мне будет стоить мой сайт www.raslabsia.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание простое- требуются услуги оптимизаторов
Цель- повышение ТИЦ сайта (-ов)
Минимально необходимый тиц- 10-30
Желательный - от 100
Только белые методы, возможно варианты с размещение ссылок на ваших сайтах или покупка на биржах
Спам исключен!
Просьба указывать сроки (или кол-во апдейтов), цену (можно отдельно за услуги, отдельно бюджет размещения ссылок)
Оплата- по результату- тиц+наличие в индексе ПС Я (можно обговорить дифференциацию оплаты в зависимости от достигнутого тиц, или предложите свои схемы)
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть Флешь страничка .....нужно её продвинуть на первое место в гугле + имеем флеш сайт фамилия+имя пишется на английском языке в 3 вариантах + задача в любом варианте напишем имя фамилию в гугле должно быть на первых местах указывайте ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Зделать так чтобы сайт попал в индекс яндекса http://ranetki-news.net Однажды сайту было отказаноПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется база белых каталогов, блогов, и т.д. по тематике сайта: www.salennov.ru – каталог скидок, акций, распродаж города . Каталоги нужны качественные с высоким тИЦ и PR Преимущественно ручной регистрации. Стоимость?Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт www.blocks.ru нужно продвинуть: Модульные здания Металлические бытовки Мобильные здания Продажа бытовок Вагончик строительный Блок модуль Вагон бытовки нужна первая страница поисковиков. Ранее оптимизацией занимались. Указывайте цену и сроки.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайт: www.aspru.com Надо его внести во все основные поисковики и каталоги Сети, как российские, так и зарубежные. Можно с использованием роботов, можно вручную - главное, чтобы в итоге это было сделано аккуратно и тщательно, а не в ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть свежесделанный сайт факультета допобразования одного самарского вуза. Факультет организовывает курсы иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский, испанский). Требуется прорекламировать (грамотно составить обявления) его в контекстной рекламе в Яндексе, Гугле и еще где нибудь. Плюс ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
1 ресурс. Ваши предложения?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Только с примерами и отзывами.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сейчас сайт имеет такие позиции: Ксенон 72 Продажа ксенона 20 Ксенон продажа 18 Ксенон установка 34 Установка ксенона 62 Tari dip 5 Ксенон tari dip 5 Ксенон H4 15 Би ксенон H4 30 Ксенон H1 59 Ксенон H7 30 Ксенон гарантия 19 Xenon 48 Нужно все вывести в топ ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад