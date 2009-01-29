Джумле 1.0.12 придать человеческие заголовки

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок190 просмотров
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Чтоб вместо index.php?option=com_allcatalog&Itemid=28 было /catalog/stoli/stol_krasiviy.htm

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Оплата - вебмани

Оплата - 10 долларов, работы очень мало, сайт примитивный по наполнению.

15 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, сразу взялся за дело и очень быстро довел его до конца. Все объяснил, показал, научил. Остался доволен! Рекомендую.
Приятный в общении человек. Приятно работать. Компетентен в своей сфере. Одни +++.
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