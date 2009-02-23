Техническое задание. Логистика.

Требуется создать подробное (!) техническое задание.

Подробное, это значит от А, но не только до Я, а ещё и все знаки препинания и все буквы всех алфавитов которые есть в Мире. И иероглифы тоже прибавляйте. Не забывайте про все мёртвые языки, а так же звуки животных, насекомых, птиц и рыб.

Итак тема: Логистика грузоперевозок.

Кратко: необходимо сопроводить всю логистику груза в он-лайн. (заявка, обработка заявки, перевозка, документы, оплата, архив и так далее)

Подробные детали проекта выбранному исполнителю.

Ваше ТЗ должно быть не просто рутинная работа, но произведение Искусства! Даже если Вы никогда не занимались логистикой грузов, размысливайте предложенные мной концепции и творите свои!

Любители исполнять сложные и толстые проекты - приглядывайтесь к этой теме. Здесь и сейчас, это только техническое задание. В следующем Проекте, будем обсуждать его реализацию, аудит и сопровождение.

Связь со мной - ежедневные отчёты (это обязательное условие). Один день нет исполнителя в Эфире, закрываем сотрудничество. Никаких отговорок не принимаю: праздники, домашние дела, выходные дни или сломался компьютер, всё оставляйте в Мировом Финансовом Кризисе.

На разработку ТЗ - 1 месяц.

Бюджет 500 у.е.

Открываю Сервис Безопасных Сделок на 10% от суммы. То есть 50 у.е. Если через неделю, вижу, что у Вас дело идёт хорошо. Открываю вторую СБПС на 450 у.е. А первый закрываю. Таким образом, Вы получаете аванс в размере 10%. Оставшиеся 450 у.е. закрою после сдачи работы.

Если ТЗ у Вас получаться не будет, закрываю Вам эти 50 у.е. за труды, и потраченное мной время, и мы расстаёмся как хорошие знакомые.

Итак, вперёд к Успеху!

P.S. Желающие быть выбранными Исполнителями. Да, их может быть несколько. Вы должны убедить меня, что Вы справитесь с такой работой. А чем будете убеждать, это Ваше творчество. Я принимаю всё: сказки и басни, рейтинг, ссылки на другие проекты, портфолио, рекомендации, деньги и, конечно, Вашу фантазию.

Вопросы и Ответы:

Вопрос. Карманов Виталий (4912) - Материалы ТЗ в аудио виде принимаются?

Ответ. Только как дополнение к письменным материалам. Учтите, по Вашему ТЗ будут трудиться другие люди, а они должны воспринимать информацию в удобном виде. Практика показывает, что письменное ТЗ, подходит в 10 случаях из 10....

Вопрос. Kreativ Sergei (andings) - Что должно из себя представлять ТЗ. По вашему описанию - это творческая работа, по ГОСТу это технический документ, оформление и содержание которого должно быть строго по стандарту.

Ответ. Даже Техническое Задание по ГОСТу может быть произведением искусства. Творите!

Вопрос. Общий - Я был выбран Исполнителем, но не справился. Будет ли мне оставлен отзыв?

Ответ. Нет, отзыв в этом случае я оставлять не буду. Если, конечно, Вы не хотите получить отзыв за участие именно в этом Проекте. 10% от 10 баллов, то есть 1 балл, я гарантирую. Плюс фраза: С техническим заданием не справился. А вот на 50 у.е. может рассчитывать каждый (!) выбранный исполнитель. Вам только осталось убедить меня, что Вы справитесь.

Вопрос. Общий - Что такое Техническое Задание? И как будет оцениваться работа.

Ответ. Да, и такие вопросы попадаются. Я в своей жизни видел всего 2 технических задания по сайтам. ТЗ - это документ, а точнее подробная инструкция для программистов, верстальщиков, дизайнеров и так далее, о том, что и как делать. Шаг в сторону от ТЗ (инструкции) - расстрел бюджета Исполнителю! Самый простой пример ТЗ: требуется создать Базу Данных с полями: Фамилия [текст] - 50 знаков, Имя [текст] - 20 знаков, и так далее. Не имея большого опыта, я буду руководствоваться исключительно здравым смыслом. Если мне будет нравиться создаваемый документ, я его приму. Если я выбрал Вас исполнителем, то за неделю, я точно смогу оценить справитесь Вы с предложенным заданием или нет.

Вопрос. Воронецкий Сергей (Klaviaturovich) - Предоплата 30%. Но сначала нужно ознакомиться с подробным описанием задачи.

Ответ. 30% предоплаты для этого Проекта, Сергей, это фантастика. Попробуйте меня убедить, что Вы справитесь с этой работой. Я выдам Вам статус Исполнителя и предоставлю всю подробную информацию.

Вопрос. Общий - Как Вы видите готовый продукт, не Техническое Задание, а именно систему Логистики?

Ответ. Фантазирую как не специалист. Модульная нагрузка на программу, от одной компании до десятков тысяч. Операционная система на сервере - исключительно FreeBSD. Только Web-технологии. SMS пакетная отправка и приём. Выгрузка данных в 1С как старой, так и новой версии. Обратная загрузка данных из 1С. Flash`ка для доступа к скрытым разделам сайта (вставил Flash`ку, получил скрытые разделы, что-то типа прав доступа в систему). Сама система - это набор баз данных, связанных между собой сложными связями и запросами, но это уже к специалистам.

Вопрос. Общий - зачем ежедневно связываться с Вами? Достаточно ли просто сообщить о том, что я работаю?

Ответ. Все у кого нет книги Северинова Никиты Александровича (tuls) - "Эволюция фриланса". Купите её пожалуйста, и прочитайте. http://www.fugees.ru/products/book.php Если есть проблемы с покупкой, я вышлю выбранному Исполнителю свою персональную копию - без платы.

Я хочу получать ежедневный (!) отчёт о том, как продвигается работа. Слов, что я работаю, мне не достаточно! В отчёте должны быть 4-5 разделов. Доделки вчерашнего дня, Выполнено сегодня, Планирую на Завтра, Общий план работы, и что-нибудь ещё. Так же, я хочу получать ежедневно (!) новую версию создаваемого Вами Технического Задания. Да, если я приму решение, что Вы не справляетесь с задачей, весь материал, созданный Вами за неделю (а может быть и меньше), останется у меня, а Вы получите только 50 у.е.

Я хочу пройти весь Путь создания Проекта Логистики, от начала и до конца, а множество дорог, которые привели меня в тупик, должны обогатить меня хотя бы жизненным опытом - в виде незаконченных Технических Заданий. Поэтому я допускаю, что у меня может оказаться на руках несколько разных ТЗ, не оконченных, но имеющих ценную мысль или идею для всего Проекта в целом.

Если я выбрал Вас Исполнителем, нацеливайтесь, пожалуйста, на конечный результат. ТЗ пишется в первую очередь для Программистов, а не для приёмной комиссии в Институте.

Вопрос. Якушенок Сергей (softwer) - при отказе от приемки конечного продукта опираться на объективные причины, а не на фактор нравится/не нравится.

Ответ. Сергей, любое дело в Этом Мире, можно выполнить тремя способами: Как хочется, По совести и Как нужно. В целом, даже выбор Исполнителя для Заказчика переходит в область Нравится/Не нравится. Я чётко расписал, что оценивать понравится мне работа Исполнителя или нет, я буду по первой неделе сотрудничества. И если мне (!) не нравится, то я не буду продолжать сотрудничество, каким бы объективным не был Исполнитель. Да, в этом случае я оставлю выбранному исполнителю аванс 50 у.е. Как и было предложено в Проекте.

Вопрос. Якушенок Сергей (softwer) - еженедельные отчеты и отправка текущего технического задания.

Ответ. Я уже пробовал работать по разным Проектам с разными вариантами отчётности. Правило Ежедневных отчётов это та грань, которая позволяет не теряться в своём труде Исполнителю, и держит Заказчика в нужном для Проекта напряжении. Если Исполнитель запланировал на какой-то день (или дни) себе выходной, для творческого мышления, или просто отдохнуть с семьёй, друзьями или даже для того, что бы поваляться на диване, то и это должно быть записано в отчёте. Я хочу быть уверенным, что в конце дня, Исполнитель поднимется с дивана, вернётся с прогулки и скажет - я снова готов идти вперёд к личному Успеху!

По этому Проекту я принимаю только (!) ежедневные отчёты. Пусть я отсею замечательных Исполнителей или компании, которые работают по пятидневкам, но если не будет ежедневного отчёта - я мгновенно останавливаю сотрудничество, пусть даже остался всего один день работы до сдачи материала. Отчёт - выше создаваемого материала. В этом Проекте никаких поблажек не будет!