newsware

Newsware Info newsware

 
NaN летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются рерайт/копирайт

    Требуется рерайтеры/копирайтеры для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Основной задачей будет создание качественного рерайта/копирайта.

    Копирайтинг65 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    Требуется поднять ТИЦ для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Использовать при поднятии ТИЦа только белые методы.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад