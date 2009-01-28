Требуется рерайтеры/копирайтеры для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Основной задачей будет создание качественного рерайта/копирайта.
Копирайтинг65 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется рерайтеры/копирайтеры для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Основной задачей будет создание качественного рерайта/копирайта.
Требуется поднять ТИЦ для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Использовать при поднятии ТИЦа только белые методы.