Статьи про кайты

Ищу автора статей для проекта о блоггерах и блогосфере Webloger.Ru. http://webloger.ru/ Нужен человек, который разбирается в тематике и будет писать оригинальные, интересные материалы. Оплата: $10-15 за пост (от 3-4 тысяч знаков). Позже может быть увеличена для постоянных ...
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Есть такое изделие - кайт (воздушный змей). Есть их производитель. Нужны как обзорные статьи(возможно, перевод), так и конкретные.
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