Статьи для проекта о блоггерах

$100
КопирайтингЗавершен18 заявок385 просмотров
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Ищу автора статей для проекта о блоггерах и блогосфере Webloger.Ru. http://webloger.ru/

Нужен человек, который разбирается в тематике и будет писать оригинальные, интересные материалы.

Оплата: $10-15 за пост (от 3-4 тысяч знаков). Позже может быть увеличена для постоянных авторов. Также постоянный автор может претендовать на долю в проекте. Первое время нужно будет писать около 3х-4х постов в неделю.

Также возможен вариант, при котором автор получает долю в проекте вместо оплаты (до 40%).

Пишите в личку.

15 лет назад
Zeus6x
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
NomadUa
Андрей 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Приятно было сотрудничать с Андреем - порядочный, приятный в общении. Надеюсь, еще поработаем в будущем.
Ответственный доброжелательный заказчик. Оплатил вовремя, всегда на связи и готов обсудить рабочие моменты. Надеюсь продолжить сотрудничество, как только появится интересная тема для его проекта. :)
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