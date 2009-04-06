Статьи для проекта о блоггерах

Ищу автора статей для проекта о блоггерах и блогосфере Webloger.Ru. http://webloger.ru/

Нужен человек, который разбирается в тематике и будет писать оригинальные, интересные материалы.

Оплата: $10-15 за пост (от 3-4 тысяч знаков). Позже может быть увеличена для постоянных авторов. Также постоянный автор может претендовать на долю в проекте. Первое время нужно будет писать около 3х-4х постов в неделю.

Также возможен вариант, при котором автор получает долю в проекте вместо оплаты (до 40%).

Пишите в личку.