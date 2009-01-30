Рерайт текста

Есть группа в контактах,есть дневник на мейлах.Все это создано,что пропиарить на этих социальных серверах профессионального фотографа.У меня нет времени этим заниматься.Я предлагаю тем,кто и так по 2-3 часа сидит в интернете,заниматься этим за меня. Я даю ...
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