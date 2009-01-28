Необходимо написать пресс-релиз на англ. по тематике уникальной соц. сети! Предпочтение будет отдано человеку, который имеет опыт(и соответственно базу) публикации в заграничных сми(интернет/бумага) Цена договорная. Наличие отзывов обязательно! Возможна постоянная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить 100 новостей на сайт o4umelieruki.ru. Новости - текст (copy-paste) и картинка. Называйте цену.
Заявки закрытые, так что расписывайте все подробно.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте, нужно придумать имя для компании которая занимается курьерской доставкой, безадресной доставкой, доставкой газет и журналов и т.д.Копирайтинг35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Разработать ТЗ на создание Flash карты с функционалом http://jetblue.com/wherewejet отдельно прописана каждая функция, а также дизайн в виде требованийКопирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для размещения на сайте нужны тексты с описанием изделий из мрамора, гранита (камины, столешницы, подоконники, элементы ландшафтной архитектуры и т.д.). Присылайте ссылки на ваши работы и стоимость услуг, внимательно рассмотрим и выберем:))Копирайтинг22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, ПРОФИНАНСИРУЕМ Ваши конкретные предложения и идеи по организации высоко- посещаемого проекта (от 30 000 уникальных посетителей в сутки) рассчитанного по своей сути (идее, контенту) на самую широкую аудиторию. Предпочтительный охват западная, европейская аудитория. Для ру-нета ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется персонал из 10человек, для Добавления новостей на сайт http://www.simage.ru Стоимость одной новости 0.3$ Сразу регистрируйтесь и добавляйте новости. Минимальная выплата 3$Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
http://www.kandevelopment.com/index.php Придумайте название! Приз получит победитель!Копирайтинг19 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать рерайт текста, уникальность 100%. Тематика здоровый образ жизни (6000 знаков).Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть группа в контактах,есть дневник на мейлах.Все это создано,что пропиарить на этих социальных серверах профессионального фотографа.У меня нет времени этим заниматься.Я предлагаю тем,кто и так по 2-3 часа сидит в интернете,заниматься этим за меня. Я даю ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть такое изделие - кайт (воздушный змей). Есть их производитель. Нужны как обзорные статьи(возможно, перевод), так и конкретные.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен15 лет назад