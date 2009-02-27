Бизнес-план завода

Марина проделала для нас колосальную работу по написанию бизнес-плана. Проект получился сложным, т.к. техзадание к бизнес-плану состояло из двух слов и трех цифр. И из этого Г... Марина смогла сделать "конфетку". Вот что значит профессионал. Мы вам безмерно благодарны за хорошую работу, за терпение и понимание. Только самые лучшие рекомендации.