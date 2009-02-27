Бизнес-план завода

КопирайтингЗавершен5 заявок317 просмотров
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Нужен бизнес-план завода по сборке электросчетчиков в ЮФО. Укажите, пожалуйста, стоимость и необходимые данные для разработке бизнес-плана. Срок - 7.02.2009.

15 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$250
10 дней
Марина проделала для нас колосальную работу по написанию бизнес-плана. Проект получился сложным, т.к. техзадание к бизнес-плану состояло из двух слов и трех цифр. И из этого Г... Марина смогла сделать "конфетку". Вот что значит профессионал. Мы вам безмерно благодарны за хорошую работу, за терпение и понимание. Только самые лучшие рекомендации.
Приятно было сотрудничать с Ириной. Очень отзывчивый, понимающий заказчик, готовый выполнить все пожелания и просьбы, увеличить сумму, если появляются новые задания в ходе исполнения заказа. Оплата четко и вовремя. Буду рада сотрудничать с Ириной и далее!
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