Рерайт рус. текстов. Тематика Здоровье-Медицина

Цель обращения: Целью обращения является привлечение внимания нотариуса к нашему обращению с предложением о сотрудничестве. Стоит уделить внимание в первую очередь удобству сотрудничества, а не например возможностью получения материального вознаграждения (другими словами мы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рерайт большого количества статей по тематикам Здоровье-Медицина.
Требования к исполнителям:
-знание тематики
-рерайт без потери ключевых слов фраз в тексте
Как работаем:
Мы даем статьи файликами, в названии файла количество символов
Вы делаете рерайт
Мы проверяем работу(istio.com или сами на поисковиках) и оплачиваем за каждую статью.
1$ - 1к знаков.
В ближащие1-3 дня необходим рерайт 10 статей. И так далее с интервалами 1-3 дня. Всего около 200 статей. Приблизительно 400к знаков.
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