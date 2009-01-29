Рерайт рус. текстов. Тематика Здоровье-Медицина

$400
КопирайтингЗакрыт74 заявки912 просмотров
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Необходим рерайт большого количества статей по тематикам Здоровье-Медицина.

Требования к исполнителям:

-знание тематики

-рерайт без потери ключевых слов фраз в тексте

Как работаем:

Мы даем статьи файликами, в названии файла количество символов

Вы делаете рерайт

Мы проверяем работу(istio.com или сами на поисковиках) и оплачиваем за каждую статью.

1$ - 1к знаков.

В ближащие1-3 дня необходим рерайт 10 статей. И так далее с интервалами 1-3 дня. Всего около 200 статей. Приблизительно 400к знаков.

15 лет назад
Santi
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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