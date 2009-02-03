Работа с текстами

$500
КопирайтингЗавершен53 заявки1419 просмотров
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Требуется человек для сложной работы по разработке текстов. Работа включает творческое мышление, подбор синонимов, при необходимости работу со словарем. Пример того, что конкретно, и как разрабатывать в приложении.

ICQ 496032876

e-mail [email protected]

15 лет назад
sergei-ryt
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Shine85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$3
1 день
Работа сделана качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Текст был одобрен работодателем, но денежных средств я так и не увидела. Заказчик сначала объяснил это ожиданием оплаты от клиента,а потом вовсе пропал. Кроме меня от Сергея Рытникова пострадали еще несколько фрилансеров.
Oxpa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$500
5 дней
Работа сделана качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Я выполняла для Сергея Рытникова работу по генерации многовариативных текстов. Готовый проект был заказчиком принят и горячо одобрен. Однако деньги на мой счет не поступили. Человек ссылался на отсутствие начальства без которого он беспомощен в финансовых вопросах, а после попросту исчез из icq. Насколько мне известно, другие фрилансеры, задействованные в этом проекте, так же не получили свои гонорары.
lionessa777
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Работа сделана быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Аналогичная ситуация. Заказал текст, утвердил, обещал и не заплатил. Вряд ли этот заказчик снова появится здесь, но отзыв все-таки оставляю...
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$30
1 день
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