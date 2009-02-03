Работа с текстами

Я выполняла для Сергея Рытникова работу по генерации многовариативных текстов. Готовый проект был заказчиком принят и горячо одобрен. Однако деньги на мой счет не поступили. Человек ссылался на отсутствие начальства без которого он беспомощен в финансовых вопросах, а после попросту исчез из icq. Насколько мне известно, другие фрилансеры, задействованные в этом проекте, так же не получили свои гонорары.