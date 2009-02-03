lionessa777

Пишу только КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты!

Если вы ищете дешевый = низкокачественный контент, то вас ждет несколько сотен других копирайтеров. Но не я.

Буду рада работать с вами, если вам нужен:

- seo-текст

- продающие материалы

- пресс-релизы, информационные заметки и т.д.

О себе:

- по образованию PR-щик

- работала в печатных СМИ с рекламными текстами

- умею профессионально работать с seo-текстами

Жду вас! Да, именно ВАС! :)

P.S. Когда стучите ко мне в ICQ, представляйтесь, пожалуйста! И стучите, пока не отвечу - анти-спам может случайно удалить