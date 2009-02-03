lionessa777

Пишу только КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты!
Если вы ищете дешевый = низкокачественный контент, то вас ждет несколько сотен других копирайтеров. Но не я.
Буду рада работать с вами, если вам нужен:
- seo-текст
- продающие материалы
- пресс-релизы, информационные заметки и т.д.
О себе:
- по образованию PR-щик
- работала в печатных СМИ с рекламными текстами
- умею профессионально работать с seo-текстами
Жду вас! Да, именно ВАС! :)
P.S. Когда стучите ко мне в ICQ, представляйтесь, пожалуйста! И стучите, пока не отвечу - анти-спам может случайно удалить
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Работа сделана быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Аналогичная ситуация. Заказал текст, утвердил, обещал и не заплатил. Вряд ли этот заказчик снова появится здесь, но отзыв все-таки оставляю...