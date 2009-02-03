Сделать из одной статьи 10 уникальных

$50
КопирайтингЗавершен11 заявок259 просмотров
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Я даю одну статью, вы из нее делаете 10 уникальных. Размер статьи - 1000-1500 символов. Оплата только после получения статей на вебмани кошелек, порядочность гарантирую. 10 статей должны проходить копискейп и дефендер.

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15 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$9
1 день
Отличная работа. Раньше времени все было сделано. Все бы так работали...
Отличный работодатель. После выполнения материала, сразу оплатил за работу. Приятно иметь дело с профессионалом. Четкое Т3, приемлемые сроки. Весьма рекомендую!!!
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