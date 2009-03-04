a_makarevich

Необходимо развернуть (или написать) сервер для мобильного приложения Layar. Можно использовать лежащие в открытом доступе, но после разворачивания может появиться необходимость в обработке сервера напильником. Сервер в открытом доступе например тут http://code.google.com/p/porpoise/. Оплата только по факту. От ...