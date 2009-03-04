a_makarevich

Есть веб сервер для мобильного браузера дополненной реальности Layar (код в аттаче) Необходимо научить этот сервер: - Работать с фильтрами Layar - Записывать в отдельную базу геокоординаты и время поступления запросов.
Александр Макаревич a_makarevicha_makarevich
36 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
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11 лет назад
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