a_makarevich

Александр Макаревич a_makarevich

 
36 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать веб-сервер для Layar (PHP)

    Есть веб сервер для мобильного браузера дополненной реальности Layar (код в аттаче) Необходимо научить этот сервер: - Работать с фильтрами Layar - Записывать в отдельную базу геокоординаты и время поступления запросов.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Развернуть сервер для Layar, допилить.

    Необходимо развернуть (или написать) сервер для мобильного приложения Layar. Можно использовать лежащие в открытом доступе, но после разворачивания может появиться необходимость в обработке сервера напильником. Сервер в открытом доступе например тут http://code.google.com/p/porpoise/. Оплата только по факту. От ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются удалённые программисты

    Ищем удалённых программистов. При ответе на вакансию - обязательно укзывать ссылку на портфолио, уровень владения языками программирования/технологиями, стаж работы по данному направлению, а также как можно больше способов связи с вами. Кандидаты не указавшие ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад