Написание броской статьи о продукте для публикации

КопирайтингЗавершен41 заявка674 просмотра
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Требуется статья-новость о продукте (молочно-кислый продукт) для публикации на женских ресурсах (к примеру kleo.ru).

Требуется глубокое погружение в материал (все есть на сайте), обработка этого материала и написание

интересной, легко читаемой и понятной всем женщинам статьи!

Цель статьи - заинтересовать и информировать публику о новом продукте.

Базовый объем материала 3 - 5 тысяч знаков.

+ придумать название для статьи.

15 лет назад
maxim77
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Спасибо:)
Очень приятно работать с Максимом: оперативно отвечает на все вопросы, даёт чёткое задание и аккуратно оплачивает. Спасибо!
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Lekata29
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Очень творческий и качественный подход к работе! Лучшая статья!:)
Замечательный заказчик. Оплата моментальная, требования адекватные. Рекомендую .
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$9
1 день
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