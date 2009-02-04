Придумать названия категорий для меню для сайта

# 1 — $

Необходимо придумать названия категорий, которые будут находиться в меню сайта.

Сайт: gadgetclub.su

Слева вы увидите уже созданное меню. В него нужно добавить 3-5 новых категорий по тематике сайта.

Предлагайте ваши варианты.

Название пишите в столбик, по одной категории в строке.

Личные сообщения НЕ рассматриваются, предложения типа "выберите меня, а я всё сделаю в лучшем виде" отклоняются тут же.

Победитель получит деньги и отзыв, победителем будет назван человек, предложивший наиболее интересные и адекватные варианты названий.