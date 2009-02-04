Придумать названия категорий для меню для сайта

Нужно несколько человек для работы в одном проекте! Требования: умение креативно мыслить, писать рекламные статьи и т.п. Оплата высокая! Дополнительная инфо (подробности о работе, оплата и т.п) по почте (в личку не писать!): [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать названия категорий, которые будут находиться в меню сайта.
Сайт: gadgetclub.su
Слева вы увидите уже созданное меню. В него нужно добавить 3-5 новых категорий по тематике сайта.
Предлагайте ваши варианты.
Название пишите в столбик, по одной категории в строке.
Личные сообщения НЕ рассматриваются, предложения типа "выберите меня, а я всё сделаю в лучшем виде" отклоняются тут же.
Победитель получит деньги и отзыв, победителем будет назван человек, предложивший наиболее интересные и адекватные варианты названий.
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