Придумать названия категорий для меню для сайта

$3
КопирайтингЗавершен12 заявок651 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Необходимо придумать названия категорий, которые будут находиться в меню сайта.

Сайт: gadgetclub.su

Слева вы увидите уже созданное меню. В него нужно добавить 3-5 новых категорий по тематике сайта.

Предлагайте ваши варианты.

Название пишите в столбик, по одной категории в строке.

Личные сообщения НЕ рассматриваются, предложения типа "выберите меня, а я всё сделаю в лучшем виде" отклоняются тут же.

Победитель получит деньги и отзыв, победителем будет назван человек, предложивший наиболее интересные и адекватные варианты названий.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
Lunatarina
Баваева 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
Всё отлично!
Приятно было поработать.
Заявки фрилансеров
Lunatarina
Баваева 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание рекламных статей

    Нужно несколько человек для работы в одном проекте! Требования: умение креативно мыслить, писать рекламные статьи и т.п. Оплата высокая! Дополнительная инфо (подробности о работе, оплата и т.п) по почте (в личку не писать!): [email protected]

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание моделей сенсорных киосков

    Требуется креативное описание 17 моделей сенсорных киосков. Примерно по 1000 знаков на каждый. 1000=1$ Информацию можно подчерпнуть с сайтов подобной тематики. Пример http://www.kiosks.ru Информация по новым моделям будет в привате.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт статей для gadgetclub.su

    $10

    Нужен рерайт для сайта gadgetclub.su 10 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги". Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать статью для сайта

    $20

    Необходимо написать статью на книжную тему с учетом предложенных фраз и выражений. Состаить её нужно так, чтобы статья была хорошо читаемой и не сложной для людей. Все предложенные фразы, уложить в разных абзацах. Общее количество знаков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг статей для кадрового агенства

    Здравствуйте, мне необходим большой объем статей о различных вакансиях и видах работы для сайта - кадрового агентства. Статей достаточно много, с будущими работниками возможно сотрудничество на долгосрочной основе. Я готов платить 1$ за 1000 символов качественного ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание хелпа в формате CHM

    Разработка хелпа в формате CHM с подробным описанием интерфейса со скриншотами и возможностей программы. Опыт написания технических текстов обязателен. Подробности по e-mail [email protected] или ICQ 65107137.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей на тему рекламы, маркетинга

    $100

    Требуются копирайтеры для написания статей на тему: реклама и маркетинг. Опыт, знание темы обязательно. Объем работы 20-30 тыс знаков. Слушаю Ваши предложения - сроки и цены. Желательно примеры работ. Предложения оставляйте здесь, в ЛС не пишите пожалуйста.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна 1 статья на тему партнерские программы.

    Стать я на тему партнерские программы интернета. Статья должна быть уникальна объем от 9000 до 11000 знаков без пробела. Содержание статьи 1 Общее о партнерских программах (что такое партнерская программа?). 2 Партнерские программы с оплатой за клик 3 Партнерские программы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать тексты для сайта на рыбную тематику

    Необходим человек, способный написать тексты на страницы интернет-магазина, продающий рыбную продукцию (икра, рыба, морепродукты) Копирайт, с подбором ключевых слов для будущей раскрутки и привлечения клиентов

    Тексты для сайта
    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад