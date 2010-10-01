Текст для главной страницы авто сайта

Нужен текст для главной страницы оптимизированный под предоставленные мною ключи, количество вхождений каждого ключа так же будет указано.

Плюс требуется копирайтер который будет писать статьи для сайта(описания к видео роликам 500-1000 символов), по началу оклад 500-750 рублей в неделю, далее возможно повышение оклада, объемы работ будут большие.