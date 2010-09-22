Seo-копирайтинг

КопирайтингЗакрыт52 заявки432 просмотра
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Нужен Seo-копирайтинг.

~ 10тыс символов и более.

Интересует цена за 1тыс символов.

Ключевики и направление текста(тезисно) предоставлю.

Срок 5-7 дней.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lava24
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
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