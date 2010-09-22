Требуется профессиональное ТЗ.

Здравствуйте! Нужен копирайт на тему "Ипотека" и "Ипотечный кредит", названия статей имеются. Всего нужно написать 10 статей по 2500 знаков (без пробелов) каждая, оплата WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание профессионального ТЗ на разработку интернет-портала с элементами социальной сети. Подробности в переписке.
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